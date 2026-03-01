Президент лиги кулачных боёв BKB сообщил, что Усик открыт к дебюту в данном виде спорта

Президент и генеральный директор британского промоушена кулачных боёв Bare Knuckle Boxing (BKB) Дэвид Тетро допустил возможность перехода непобеждённого 39-летнего украинца Александра Усика в бои на голых кулаках.

«Да, сейчас это выглядит как бой мечты, но дело в том, что Александр готов переосмыслить свои планы. Он открыт для боёв на голых кулаках, поэтому в нужный момент примет окончательное решение. На данный момент мы находимся в процессе переговоров с Эгисом Климасом. Никто не будет спешить с этим, у него есть дела, которые нужно завершить в боксе. Но мы очень хотим, чтобы украинец стал частью Bare Knuckle», – приводит слова Тетро портал Boxing Social.