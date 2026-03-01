Скидки
Тренер Бетербиева обвинил команду Бивола в затягивании переговоров о проведении трилогии

Тренер Бетербиева обвинил команду Бивола в затягивании переговоров о проведении трилогии
Марк Рамзи, являющийся тренером бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева, выступил с обвинением в адрес команды Дмитрия Бивола, отметив, что те на протяжении последних лет постоянно затягивали переговоры о проведении поединка.

«Честно говоря, Бивол сделал всё возможное, чтобы затянуть переговоры с нами. Мы были готовы к этому бою пять лет назад, нам пришлось долго ждать. Сейчас Артур снова ждёт. Мы могли бы провести третий бой, может быть, через два-три месяца после второго. Мы сразу же предоставили ему реванш. Команда Бивола долгое время этим занимается и тратит время впустую. Понимаем, что они делают.

После поражения от Бивола нам пришлось столкнуться с небольшой травмой. Артуру потребовалась медицинская помощь, и на восстановление понадобилось некоторое время. Но с ним всё в порядке! Он давно вернулся в спортзал. Сейчас Бетербиев тренируется каждый день. Наступил Рамадан, поэтому Артур немного сбавил темп тренировок до середины марта, но скоро будет готов к поединку», — приводит слова Рамзи портал Boxing Social.

«Не люблю, когда не держат слово». Интервью с Бетербиевым — про Бивола и карьеру
«Не люблю, когда не держат слово». Интервью с Бетербиевым — про Бивола и карьеру
