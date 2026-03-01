Скидки
Флойд Мейвезер: у меня есть всё необходимое, чтобы установить новые рекорды в боксе

Флойд Мейвезер: у меня есть всё необходимое, чтобы установить новые рекорды в боксе
49-летний бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший выразил уверенность в своей способности вновь установить несколько рекордов в боксе.

«У меня ещё есть всё необходимое, чтобы установить новые рекорды в боксе. От моего предстоящего боя с Майком Тайсоном до моего следующего профессионального поединка после него — никто не соберёт больше зрителей, не привлечёт такую же глобальную аудиторию и не заработает больше денег с каждого турнира, чем мои бои», — приводит слова Мейвезера-младшего портал ESPN.

Следующий бой по боксу Флойд проведёт 25 апреля в Демократической Республике Конго. Его соперником станет Майк Тайсон. Поединок будет носить формат выставочного.

