Хамзат Чимаев ответил, против кого проведёт следующий бой в UFC

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, сообщил, что в данный момент ожидает поединка с бывшим чемпионом UFC в категории до 84 кг американцем Шоном Стриклендем.

«Я не травмирован, просто жду Стрикленда», — написал Чимаев на своей странице в социальной сети Х.

Хамзат Чимаев стал 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.