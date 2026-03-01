Скидки
«Поставлю Колби-клоуна на место». Хамзат Чимаев бросил дерзкий вызов Ковингтону

Комментарии

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, бросил дерзкий вызов экс временному чемпиону UFC в полусреднем весе американцу Колби Ковингтону, предложив тому провести схватку по вольной борьбе в рамках лиги RAF.

«На следующем турнире RAF я снова поставлю этого американского мальчика на место, Колби-клоун, погнали», — написал Чимаев на своей странице в социальной сети Х.

Хамзат Чимаев стал 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

