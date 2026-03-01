Бенавидес: хочу проложить собственный путь и достичь величия

Действующий чемпион WBC в полутяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес поделился мыслями перед поединком против действующего обладателя титулов WBA и WBO в первом тяжёлом весе мексиканца Хильберто Рамиреса. Он состоится 2 мая.

«Хочу заслужить уважение болельщиков, выйти на ринг и показать отличный бой. Хочу проложить свой собственный путь и достичь величия», — приводит слова Бенавидеса портал Boxing Social.

Бенавидесу 29 лет. Дэвид дебютировал на профессиональном ринге 17 августа 2013 года. В его рекорде 31 победа, их которых 25 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.