Дана Уайт отреагировал на организацию боя между Рондой Роузи и Джиной Карано

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на организацию боя по правилам смешанных единоборств между экс-чемпионкой UFC в женском легчайшем весе соотечественницей Рондой Роузи и бывшей претенденткой на титул Strikforce в женском лёгком весе Джиной Карано. Их поединок запланирован на 17 мая и должен пройти под эгидой промоушена MVP.

«Мы с Рондой обсуждали это с прошлого года, но ничего не вышло. Я рад… Послушайте, у нас с Джиной сейчас всё хорошо, хотя в какой-то момент было не так, я рад за них обеих», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC.

Ранее Ронда Роузи и Джина Карано провели первую битву взглядов перед поединком в MVP.

