Тренер Бетербиева ответил, не слишком ли стар Артур, чтобы поддерживать свою прежнюю форму

Марк Рамзи, являющийся тренером бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева, ответил, не слишком ли стар его подопечный, чтобы поддерживать свою прежнюю форму.

«Артур следит за собой. Он никогда в жизни не пил. Бетербиев хорошо спит, делает всё необходимое, чтобы сохранить свой пик формы. Конечно, время не победить — никто не может этого сделать. Артур действительно делает всё возможное, чтобы поддерживать свой уровень. Конечно, с возрастом тело немного меняется, метаболизм немного замедляется, однако при этом становишься хитрее и опытнее. Это вопрос баланса», — приводит слова Рамзи портал Boxing Social.