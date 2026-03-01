Илия Топурия раскрыл, почему предпочитает не драться четыре раза в год

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) испано-грузин Илия Топурия объяснил, почему не так часто дерётся.

«У каждого свой стиль. Если Мераб доволен тем, что проводит по три или четыре поединка в год, пусть дерётся. Я же, наоборот, не люблю драться так часто, поскольку мне действительно нравится проводить полноценные тренировочные сборы. Никогда не выхожу в клетку с травмой. А когда выхожу, выкладываюсь на 100%», — сказал Топурия во время стрима у блогера Адина Роса на его YouTube-канале.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.