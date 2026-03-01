Илия Топурия включил Махачева в топ-3 соперников, с которыми мечтает подраться

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) испано-грузин Илия Топурия назвал топ-3 бойцов UFC, с которыми мечтает подраться.

«Я бы назвал Ислама, Конора и… Пэдди Пимблетта», — сказал Топурия во время стрима у блогера Адина Роса на его YouTube-канале.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.