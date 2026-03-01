Скидки
Илия Топурия: хотел бы стать первым, кто нокаутирует Пимблетта

Илия Топурия: хотел бы стать первым, кто нокаутирует Пимблетта
Непобеждённый 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия рассказал, почему ему интересно провести бой с шестым номером рейтинга UFC в лёгком весе англичанином Пэдди Пимблеттом.

«Очень хотел бы стать первым, кто нокаутирует Пэдди. Как я всегда говорил, если никто другой этого не сделал, я буду первым, а если кто-то другой это сделал, то и я смогу», — сказал Топурия во время стрима у блогера Адина Роса на его YouTube-канале.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

