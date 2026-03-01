Скидки
Александр Усик всё же будет защищать титул WBC в боксёрском бою с Верхувеном в Египте

Александр Усик всё же будет защищать титул WBC в боксёрском бою с Верхувеном в Египте
39-летний непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе по боксу украинец Александр Усик всё же будет защищать свой титул WBC в бою с экс-обладателем пояса Glory в тяжёлом весе нидерландцем Рико Верхувеном. Поединок пройдёт 23 мая в Гизе.

«После тщательного рассмотрения ситуации Совет управляющих Всемирного боксёрского совета (WBC) принял решение санкционировать добровольную защиту титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александра Усика в бою с легендарным чемпионом по кикбоксингу Рико Верхувеном. Переход из кикбоксинга в бокс не является чем-то беспрецедентным. Многие спортсмены, занимающиеся тайским боксом, успешно переходили в профессиональный бокс и боролись за титулы WBC в начале своей боксёрской карьеры. Это решение WBC соответствует правилам и положениям организации. Пирамиды Египта придадут этому событию историческую значимость. Об этом мечтали многие, в том числе наш любимый президент WBC Хосе Сулейман», — сказано в пресс-релизе.

