Усик раскрыл, когда завершит карьеру в профессиональном боксе

39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик сообщил, когда планирует завершить карьеру в профессиональном боксе.

«Полтора года, и Усик… У меня уже есть дата, когда я запишу видео для фанатов, для тренеров, для своей команды, для всех людей, которые наблюдали за мной с 2012 года, а кто-то и с 2006 года, когда я первые какие-то свои соревнования весомые выигрывал на международной арене», — сказал Усик в интервью на своём YouTube-канале USYK17.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.