Илия Топурия объяснил, почему считает, что Шон О'Мэлли побьёт Петра Яна в реванше

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия высказался насчёт потенциального реванша между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О'Мэлли.

«С точки зрения стиля Шон [выиграет реванш]. Если он подойдёт к этому с правильным настроем, проведёт надлежащий тренировочный лагерь и должным образом подготовится, О'Мэлли победит», — сказал Топурия во время стрима у блогера Адина Роса на его YouTube-канале.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.