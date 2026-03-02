Илия Топурия: вам придётся убить меня, чтобы победить

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия оставил послание своим будущим противникам.

«Знаю, каково это — чувствовать боль или усталость. Знаю себя, нет таких ситуаций, в которых я мог бы сдаться. Поэтому, когда я вхожу в клетку, мой противник должен знать, что ему предстоит сразиться с самым отъявленным ублюдком. Вам придётся меня убить, а я слишком люблю свою жизнь и не хочу умирать», — сказал Топурия во время стрима у блогера Адина Роса на его YouTube-канале.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.