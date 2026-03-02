Усик ответил, готов ли провести трилогию с Фьюри

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, что готов провести третий поединок с именитым британцем Тайсоном Фьюри.

«Это не исключено. Это может произойти, но мы должны прийти к этому. Он хочет, я знаю, мы с менеджером его общались», — сказал Усик в интервью на своём YouTube-канале USYK17.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.