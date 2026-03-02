Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Девин Хейни назвал условие для реванша с Райаном Гарсией

Девин Хейни назвал условие для реванша с Райаном Гарсией
Комментарии

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Девин Хейни ответил бывшему сопернику соотечественнику Райану Гарсии, вызвавшему его на реванш.

Гарсия – в социальной сети X (ранее Twitter): Хейни, пришло время покончить с тобой. Тебя сотрут в порошок, я слышал, что ты произнёс моё имя. Если ты действительно этого хочешь! Давай начнём переговоры. Запомни мои слова: ты больше не будешь драться после этого боя, так что осмысли и прими это, прежде чем сказать «да».

Хейни: начнём с допинг-тестирования и тогда сможем устроить крупнейший поединок в боксе!

Напомним, первый поединок боксёров состоялся в апреле 2024 года и завершился победой Гарсии большинством судейских голосов, однако позже был признан не состоявшимся из-за проваленного допинг-теста у Гарсии.

Материалы по теме
«У него посттравматический синдром». Гарсия — о вероятности реванша с Хейни
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android