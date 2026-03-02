Девин Хейни назвал условие для реванша с Райаном Гарсией

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Девин Хейни ответил бывшему сопернику соотечественнику Райану Гарсии, вызвавшему его на реванш.

Гарсия – в социальной сети X (ранее Twitter): Хейни, пришло время покончить с тобой. Тебя сотрут в порошок, я слышал, что ты произнёс моё имя. Если ты действительно этого хочешь! Давай начнём переговоры. Запомни мои слова: ты больше не будешь драться после этого боя, так что осмысли и прими это, прежде чем сказать «да».

Хейни: начнём с допинг-тестирования и тогда сможем устроить крупнейший поединок в боксе!

Напомним, первый поединок боксёров состоялся в апреле 2024 года и завершился победой Гарсии большинством судейских голосов, однако позже был признан не состоявшимся из-за проваленного допинг-теста у Гарсии.