Холлоуэй: Оливейра либо сдастся, либо я заставлю его это сделать

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй высказался о предстоящем реванше с бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится 8 марта на турнире на UFC 326 в Лас-Вегасе (США).

«Чарльз заслуживает этот титул. Он — зверь, бывший чемпион. Наибольшее число бонусов, досрочных побед [в истории UFC]. Это настоящий бой за титул BMF… Но либо он сдастся, либо я заставлю его это сделать», – приводит слова Холлоуэя пресс-служба UFC.

Напомним, первый бой Оливейры и Холлоуэя состоялся в августе 2015 года, бразилец уступил техническим нокаутом (травма пищевода).

