Глава борцовской лиги в США отреагировал на массовую драку с участием Царукяна

Глава борцовской лиги в США отреагировал на массовую драку с участием Царукяна
Глава американского борцовского промоушена RAF Эрик Бишов прокомментировал массовую драку после схватки Армана Царукяна и Джорджио Пулласа на турнире RAF06.

«Произошёл неприятный инцидент. Пока мы не будем его комментировать, нам нужно пересмотреть запись и понять, что произошло. Поэтому не буду вдаваться в детали.

В социальных сетях меня уже обвинили в том, что я специально это устроил, чтобы всё выглядело как в реслинге. Но любой, кто меня знает или работал со мной, понимает, что я бы никогда не позволил этому зайти так далеко, потому что это длилось слишком долго. Шутки в сторону, я был расстроен», — сказал Бишов на пресс-конференции.

Арман Царукян отреагировал на победу над Пулласом, закончившуюся массовой потасовкой
