«Не отношусь серьёзно». Силягин — про реванш Мейвезера и Пакьяо

Претендент на мировой титул и боксёр RCC Boxing Promotions россиянин Павел Силягин прокомментировал организацию реванша бывших чемпионов мира в нескольких весовых категориях американца Флойда Мейвезера-младшего и филиппинца Мэнни Пакьяо, который состоится 19 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Я к таким боям серьёзно не отношусь. Складывается ощущение, что это в первую очередь для привлечения внимания, история про громкое имя и интерес со стороны публики, а не для реального определения сильнейшего. Легенды сделали своё дело в боксе, оставили огромный след, и за это им уважение», — сказал Силягин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.