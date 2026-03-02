В команде Романа Копылова назвали сроки следующего боя россиянина в UFC

Евгений Шевченко, менеджер бойца среднего веса (до 84 кг) UFC Романа Копылова, сообщил, что следующий поединок россиянина запланирован на май.

«На днях мы согласовали условия на четыре боя в UFC. Следующий поединок Романа запланирован на май, соперник уже известен. В ближайшее время будет подписан контракт. Ждём официального анонса», – приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

Роману Копылову 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей лиге мира шесть побед и пять поражений.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 322 в ноябре, Копылов проиграл единогласным судейским решением бразильцу Грегори Родригесу.