Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье: хочу увидеть, как Перейра попытается завоевать третий титул UFC

Кормье: хочу увидеть, как Перейра попытается завоевать третий титул UFC
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье считает, что звёздный бразилец Алекс Перейра должен сразиться за титул организации в тяжёлом дивизионе (до 120 кг).

«Если Перейра поднимется в тяжёлый вес и получит шанс сразиться за титул, то с кем? С Сирилем Ганом? Джоном Джонсом? Хотя мне не так уж и важно, кто это будет. Я хочу увидеть, как боец попытается завоевать третий титул. Такого ещё не было», – сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Напомним, ранее стало известно, что Перейра официально освободил титул в полутяжёлом весе (до 93 кг).

Материалы по теме
Официально
UFC объявил титульный бой в полутяжёлом весе. Алекс Перейра оставил пояс

Алекс Перейра показал спарринг с девушкой

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android