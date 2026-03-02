Кормье: хочу увидеть, как Перейра попытается завоевать третий титул UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье считает, что звёздный бразилец Алекс Перейра должен сразиться за титул организации в тяжёлом дивизионе (до 120 кг).

«Если Перейра поднимется в тяжёлый вес и получит шанс сразиться за титул, то с кем? С Сирилем Ганом? Джоном Джонсом? Хотя мне не так уж и важно, кто это будет. Я хочу увидеть, как боец попытается завоевать третий титул. Такого ещё не было», – сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Напомним, ранее стало известно, что Перейра официально освободил титул в полутяжёлом весе (до 93 кг).

