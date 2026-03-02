Бадаев рассказал, кто победит в титульном бою UFC Прохазка — Ульберг

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев объяснил, почему считает новозеландца Карлоса Ульберга фаворитом в титульном противостоянии за вакантный пояс UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) с чехом Иржи Прохазкой, который состоится 11 апреля на турнире UFC 327 в Майами (США).

«Прохазка — мощный парень, он тяжело бьёт, выступает зрелищно. Но Ульберг техничный, действует в безопасной манере, обыгрывает на скорости. Есть такое ощущение, что по скорости и рефлексам Ульберг будет точнее. Он идёт на победной серии, не пробит. Он не принимал на себя значительного ущерба. Считаю, что Ульберг будет фаворитом», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.