Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бадаев рассказал, кто победит в титульном бою UFC Прохазка — Ульберг

Бадаев рассказал, кто победит в титульном бою UFC Прохазка — Ульберг
Комментарии

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев объяснил, почему считает новозеландца Карлоса Ульберга фаворитом в титульном противостоянии за вакантный пояс UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) с чехом Иржи Прохазкой, который состоится 11 апреля на турнире UFC 327 в Майами (США).

«Прохазка — мощный парень, он тяжело бьёт, выступает зрелищно. Но Ульберг техничный, действует в безопасной манере, обыгрывает на скорости. Есть такое ощущение, что по скорости и рефлексам Ульберг будет точнее. Он идёт на победной серии, не пробит. Он не принимал на себя значительного ущерба. Считаю, что Ульберг будет фаворитом», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Официально
UFC объявил титульный бой в полутяжёлом весе. Алекс Перейра оставил пояс
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android