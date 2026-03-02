Флойд Мейвезер проведёт выставочный бой по боксу с 45-летним кикбоксёром в Греции

49-летний бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший проведёт выставочный поединок по боксу в июне в Афинах с 45-летним неоднократным чемпионом мира по кикбоксингу греком Майком Замбидисом.

«2026 год уже выглядит как захватывающий год для меня. Европа, я в пути, чтобы развлечь вас», — подписал Мейвезер фото, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Мейвезера

У Флойда в послужном списке в боксе 50 побед, из которых 27 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Он является бронзовым призёром Олимпиады-1996. Один из трёх чемпионов мира в пяти весовых категориях.

Майк выступал на профессиональном уровне в кикбоксинге с 2000 по 2019 год. В его рекорде 158 побед и 22 поражения.