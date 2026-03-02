Менеджер Махачева опроверг слухи о том, что следующим соперником Ислама станет Иан Гарри

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, опроверг слухи о том, что следующим соперником его подопечного станет второй номер рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландец Иан Гарри.

«Имя Иана [Гарри] здесь не фигурирует. Это гораздо больше. Один из самых крупных боёв в UFC, который они могут организовать на данный момент. Следите за новостями», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети Х.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.