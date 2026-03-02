Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Брюс Баффер сообщил, когда может завершить карьеру октагон-анонсера UFC

Брюс Баффер сообщил, когда может завершить карьеру октагон-анонсера UFC
Комментарии

Легендарный октагон-анонсер Брюс Баффер рассказал, сколько ещё планирует работать в данном амплуа в промоушене UFC.

«Каждый вечер, выходя в октагон, я должен доказывать себе, вам, фанатам, руководству, всем, кто смотрит, особенно бойцам, что я заслуживаю быть здесь, разделить этот момент, поддержать их и сделать этот момент для них как можно лучше… В тот момент, когда у меня пропадёт эта страсть, и в тот момент, когда я физически и морально не смогу делать это так, как хочу, тогда и уйду на пенсию. Но знаете что? UFC 400, я иду, а потом приму решение», — приводит слова Баффера портал Sportskeeda.

Материалы по теме
UFC 326: огонь и искры в Лас-Вегасе! Холлоуэй и Оливейра будут биться за пояс BMF. LIVE
Live
UFC 326: огонь и искры в Лас-Вегасе! Холлоуэй и Оливейра будут биться за пояс BMF. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android