Брюс Баффер сообщил, когда может завершить карьеру октагон-анонсера UFC

Легендарный октагон-анонсер Брюс Баффер рассказал, сколько ещё планирует работать в данном амплуа в промоушене UFC.

«Каждый вечер, выходя в октагон, я должен доказывать себе, вам, фанатам, руководству, всем, кто смотрит, особенно бойцам, что я заслуживаю быть здесь, разделить этот момент, поддержать их и сделать этот момент для них как можно лучше… В тот момент, когда у меня пропадёт эта страсть, и в тот момент, когда я физически и морально не смогу делать это так, как хочу, тогда и уйду на пенсию. Но знаете что? UFC 400, я иду, а потом приму решение», — приводит слова Баффера портал Sportskeeda.