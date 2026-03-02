Скидки
Холлоуэй: в бою с Оливейрой мне нужно быть умным. Планирую атаковать его в лобовую

Обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй высказался насчёт предстоящего поединка против экс-чемпиона UFC в лёгком весе бразильца Чарльза Оливейры.

«Оливейра — просто убийца. Все знают о его джиу-джитсу, а его ударная техника значительно улучшилась, если вы посмотрите на большинство его побед, то увидите, что зачастую Чарльз финиширует оппонентов в партере, не находясь на грани поражения. Оливейра наносит им урон в стойке, потрясает их, а затем проводит болевой приём. Он настоящий боец ​​смешанных единоборств… Оливейра есть Оливейра. Он опасен везде. Мне просто нужно быть умным и придерживаться своего плана. Я планирую выйти туда и атаковать в лобовую», — приводит слова Холлоуэя портал Sherdog.

