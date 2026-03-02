Скидки
Тарасов: участие бойцов ММА в схватках по грэпплингу — тревожный звонок для UFC

Тарасов: участие бойцов ММА в схватках по грэпплингу — тревожный звонок для UFC
Менеджер российских бойцов Виталий Тарасов считает, что участие звёзд UFC в поединках по правилам грэпплинга в какой-то степени дискредитирует лигу, которая в скором времени запретит своим бойцам подобные противостояния.

«Мне кажется, что некая суммарная популярность бойцов начинает обгонять возможности UFC обрабатывать эту популярность. UFC уже не может удовлетворять финансовые запросы одних бойцов и давать необходимую частоту выступлений другим. За последние несколько месяцев мы видели грэпплинг-схватки нескольких топов американского промоушена: Шара Буллет, Арман Царукян, Александр Волков. И с точки зрения бизнеса это немного странно, когда кто-то зарабатывает деньги на людях, которых ты или твоя лига сделали популярными. Одно дело, когда спортсмен ярко ведёт соцсети, и другое, когда по сути он зарабатывает своими выступлениями, пусть и в смежном виде спорта. Мне кажется, это тревожный звонок для UFC, который говорит о небольшом кризисе в оперативном управлении. Предположу, что этот год станет пиком для грэпплинг-схваток бойцов UFC, а потом лига обратит на это внимание и постепенно перекроет кран, оставив бойцам только некоммерческие турниры», — сказал Тарасов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

