Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал потасовку, которую устроил Арман Царукян в лиге RAF.

«История с потасовкой возвращает нас назад, когда у Армана были определённые проблемы из-за удара головой во время битвы взглядов с Дэном Хукером, о чём очень недовольно высказывался и сам Дана Уайт. Также мы помним, когда Арман ударил болельщика. И его даже направляли на курсы по управлению гневом. Поэтому Царукян, с одной стороны, шумит, с другой стороны – эта репутация может сыграть против него.

RAF, в принципе, это тот промоушен, куда Царукян может прийти, побороться и уйти. Важно, что говорят в UFC, насколько именно вот эта слава или антислава могут повлиять на Армана. Будут ли у него какие-то проблемы с атлетическими комиссиями, будут ли в UFC какие-то шаги предпринимать, как в целом они отреагируют на его поведение? Самое главное, чтобы у Армана не было проблем», – сказал Бадаев видео на своём YouTube-канале.