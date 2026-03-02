Скидки
Пол Хьюз ответил, заинтересован ли в проведении трилогии с Усманом Нурмагомедовым

Пол Хьюз ответил, заинтересован ли в проведении трилогии с Усманом Нурмагомедовым
Бывший претендент на титул PFL в лёгком весе ирландец Пол Хьюз признал, что в данный момент его не интересует трилогия с чемпионом PFL в категории до 70 кг россиянином Усманом Нурмагомедовым.

«Я не особо задумываюсь о трилогии. Если честно, совсем недавно у меня была возможность выйти в клетку, победить и нокаутировать Усмана, но я этого не сделал. Полагаю, никто не может сравниться со мной и Усманом в этом дивизионе, но думаю, ещё рано говорить о трилогии. Как я уже сказал, для меня это начало пути к искуплению. Планирую больше никогда не проигрывать в смешанных единоборствах, так что однажды наши пути снова пересекутся», — приводит слова Хьюза портал Yahoo Sports.

Усмана критикуют по инерции. Нурмагомедов показывает высочайший класс
Усмана критикуют по инерции. Нурмагомедов показывает высочайший класс
