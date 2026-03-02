Логан Пол заявил, что Флойд Мейвезер «кинул» его на $ 1,5 млн

30-летний американский ютубер и рестлер Логан Пол, являющийся братом профессионального боксёра Джейка Пола, рассказал, что 49-летний бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший до сих пор должен ему $ 1,5 млн за их бой, который прошёл 2021 году.

«Он продал права на бой с моим участием компании, кажется, в Дубае или где-то на Ближнем Востоке, за $ 10 млн наличными. В итоге мы провели бой в США с другой компанией. Это она организовала бой, но Флойд уже продал права на наш бой кому-то другому за $ 10 млн.

Мы договорились, что я получу 15%, он меня кинул. Компания, заплатившая ему $ 10 млн, теперь судится с ним. У него сейчас куча юридических проблем. И я не думаю, что когда-нибудь получу свои деньги», — сказал Пол в эфире подкаста The Iced Coffee Hour.