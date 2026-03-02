Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Логан Пол заявил, что Флойд Мейвезер «кинул» его на $ 1,5 млн

Логан Пол заявил, что Флойд Мейвезер «кинул» его на $ 1,5 млн
Комментарии

30-летний американский ютубер и рестлер Логан Пол, являющийся братом профессионального боксёра Джейка Пола, рассказал, что 49-летний бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший до сих пор должен ему $ 1,5 млн за их бой, который прошёл 2021 году.

«Он продал права на бой с моим участием компании, кажется, в Дубае или где-то на Ближнем Востоке, за $ 10 млн наличными. В итоге мы провели бой в США с другой компанией. Это она организовала бой, но Флойд уже продал права на наш бой кому-то другому за $ 10 млн.

Мы договорились, что я получу 15%, он меня кинул. Компания, заплатившая ему $ 10 млн, теперь судится с ним. У него сейчас куча юридических проблем. И я не думаю, что когда-нибудь получу свои деньги», — сказал Пол в эфире подкаста The Iced Coffee Hour.

Материалы по теме
Пакьяо и Мейвезер ударили по рукам. Но величием рискует только один
Пакьяо и Мейвезер ударили по рукам. Но величием рискует только один
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android