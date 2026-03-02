«Я не удивлён. Это по-джентльменски». Иржи Прохазка — о решении Перейры оставить титул

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка оценил решение бразильца Алекса Перейры оставить титул UFC в категории до 93 кг.

«Я не удивлён. Это по-джентльменски — так поступать, когда поднимаешься в другую весовую. Верю, что рано или поздно Алекс снова встанет у меня на пути», — сказал Прохазка в эфире The Ariel Helwani Show.

В профессиональном рекорде у Прохазки 32 победы, из которых 31 была одержана досрочно, пять поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене Иржи дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года. В данный момент чех идёт на серии из двух побед.