Дэвид Бенавидес объяснил, почему решил подраться с Рамиресом в первом тяжёлом весе

Непобеждённый действующий чемпион WBC в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес объяснил, почему решил принять бой против Хильберто Рамиреса в первом тяжёлом весе.

«В полутяжёлом весе у меня не было никаких вызовов. Я мог бы сидеть сложа руки и ждать, пока Бивол наберёт форму, а потом провести ещё один бой, но, как я уже сказал, меня это не интересует», — сказал Бенавидес на пресс-конференции.

Бенавидесу 29 лет. Дэвид дебютировал на профессиональном ринге 17 августа 2013 года. В его рекорде 31 победа, их которых 25 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

