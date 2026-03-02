Скидки
«Буду охотиться. Я должен поймать его». Иржи Прохазка — о плане на бой против Ульберга

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка поделился своим планом на бой против новозеландца Карлоса Ульберга, который пройдёт на турнире UFC 327, на кону которого будет стоять титул UFC в категории до 93 кг.

«Я уже продумываю, как буду охотиться на Ульберга, поскольку он не любит, когда на него оказывают давление. Карлос не любит, когда на него охотятся… Я должен быть тем, кто поймает этого парня. Другого способа победить его нет. Он быстрый, хорошо боксирует, любит много передвигаться и легко двигаться. Карлос не любит бороться, не любит оказываться в партере — так что давление [ключ к победе над ним], ещё раз давление», — сказал Прохазка в эфире The Ariel Helwani Show.

В профессиональном рекорде у Прохазки 32 победы, из которых 31 была одержана досрочно, пять поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене Иржи дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года. В данный момент чех идёт на серии из двух побед.

Главный безумец UFC снова будет биться за пояс. Помог уход Перейры из полутяжёлого веса
