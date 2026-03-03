Пауло Коста выразил надежду на проведение боя с Чимаевым

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста заявил о намерении провести в будущем поединок против непобеждённого 31-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ.

«Сейчас Хамзат чемпион. После победы над Азаматом я смогу вернуться в средний вес, чтобы сразиться с ним, или подождать его в полутяжёлом весе»», — сказал Коста в эфире The Ariel Helwani Show.

Напомним, Пауло и Хамзат должны были провести поединок на турнире UFC 294 в Абу-Даби, однако бразильский боец был вынужден сняться с боя ввиду стафилококковой инфекции локтя.