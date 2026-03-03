Илия Топурия заявил о желании подраться с Макгрегором

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия выразил желание провести бой с ирландцем Конором Макгрегором.

«С кем я хотел бы подраться? С Конором. Я бы с удовольствием провёл с ним бой, мне бы это очень понравилось. Да, он уже не тот Конор, каким был 10 лет назад. Но это неважно», — сказал Топурия во время стрима у блогера Адина Роса на его YouTube-канале.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.