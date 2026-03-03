Скидки
Мераб Двалишвили: жду Петра Яна, наш третий бой имеет смысл

Комментарии

35-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили рассказал, что планирует в следующем бою завершить трилогию с действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг россиянином Петром Яном.

«Жду Петра Яна, поскольку наш третий бой имеет смысл. В нашем противостоянии счёт 1-1. Я победил его в 2023 году, а он победил меня в 2025-м. Теперь у нас обоих есть время на подготовку, и я хочу бросить себе вызов, чтобы узнать, кто выиграет трилогию. Это того стоит, после этого боя мы двинемся дальше», — приводит слова Двалишвили аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Напомним, в профессиональном рекорде в ММА у Мераба Двалишвили 21 победа, из которых пять были одержаны досрочно, и пять поражений.

