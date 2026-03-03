Арман Царукян высказался о возможном бое с Пулласом после скандальной потасовки

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян на подкасте у Ариэля Хельвани высказался о возможном бое с американским борцом и блогером Джорджио Пулласом после схватки по грэплингу.

«Если хочешь драться — можем драться где угодно. Можешь приехать в Ньюпорт, и мы можем устроить бой на пляже. Но он никогда так не сделает, потому что знает, что мне понадобится всего секунда, чтобы его нокаутировать», — заявил Арман.

Царукян рассказал Ариэлю Хелвани, что не заинтересован в возможном реванше с Пулласом в RAF, но открыт к дальнейшему выступлению в организации — он просто хочет бороться с соперниками, которые действительно умеют бороться.

