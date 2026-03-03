Арман Царукян раскрыл важные подробности разговора с руководством UFC о бое за титул

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян на подкасте у Ариэля Хелвани рассказал о разговоре с руководством промоушена относительно своего будущего.
— Я уже поговорил с Хантером.
— Когда это было?
— Пару недель назад. У него есть несколько вариантов.
— О, да? Какие?
— Бой за титул или просто бои, не знаю, посмотрим, как всё сложится.
— Когда ты говоришь «бой за титул», ты имеешь в виду титул в лёгком весе или BMF?
— Любой. Любой титульный бой. Можешь получить всё, что хочешь.
— Да? В 170, 145, 155?
— Да.
— Вау, вау. Какой вариант тебе кажется самым интересным?
— Бой за титул в 155 фунтах… где-то в сентябре–октябре.
— Это после боя Джастина или до?
— После Джастина.
— Ты готов ждать так долго?
— Сейчас я просто отдыхаю.
— Тебя это не смущает?
— Нет, не смущает. Может, займусь грэпплингом, борьбой, чем-то жёстким… ещё что-нибудь. Может, какие-то новые промоушены. Посмотрим, может, они что-то создадут, не знаю. Я бы хотел попробовать гонки на машине или, может, телевидение где-нибудь.
— Понятно. Они говорили о победителе боя Чарльза и Макса?
— Да.
— Тебе это интересно?
— Да.
— А что насчёт Волка?
— Волк тоже хорош.
— Они сказали, что заинтересованы?
— Что-то такое говорили.
— Ого. Значит, встреча прошла хорошо?
— Да, хорошая встреча.
— Ты чувствуешь, что у вас всё в порядке?
— У меня всегда хорошие отношения с Хантером.
— Дана был там?
— Нет, мы созванивались.
— А, понятно. То есть ты с ним поговорил?
— Да.
— И как всё прошло?
— Хорошо.
— Он сказал продолжать делать то, что ты делаешь?
— Да.
— Им нравится?
— Да.
— Невероятно. Это, наверное, приятно было услышать?
— Конечно, конечно.
— Им нравятся твои видео?
— Да, сказали: «Нам нравится то, что ты делаешь». Так что, думаю, это хорошо, — сказал Царукян.
В своём последнем бою в UFC Царукян одолел Дэна Хуккера.
