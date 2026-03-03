Арман Царукян раскрыл важные подробности разговора с руководством UFC о бое за титул

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян на подкасте у Ариэля Хелвани рассказал о разговоре с руководством промоушена относительно своего будущего.

— Я уже поговорил с Хантером.

— Когда это было?

— Пару недель назад. У него есть несколько вариантов.

— О, да? Какие?

— Бой за титул или просто бои, не знаю, посмотрим, как всё сложится.

— Когда ты говоришь «бой за титул», ты имеешь в виду титул в лёгком весе или BMF?

— Любой. Любой титульный бой. Можешь получить всё, что хочешь.

— Да? В 170, 145, 155?

— Да.

— Вау, вау. Какой вариант тебе кажется самым интересным?

— Бой за титул в 155 фунтах… где-то в сентябре–октябре.

— Это после боя Джастина или до?

— После Джастина.

— Ты готов ждать так долго?

— Сейчас я просто отдыхаю.

— Тебя это не смущает?

— Нет, не смущает. Может, займусь грэпплингом, борьбой, чем-то жёстким… ещё что-нибудь. Может, какие-то новые промоушены. Посмотрим, может, они что-то создадут, не знаю. Я бы хотел попробовать гонки на машине или, может, телевидение где-нибудь.

— Понятно. Они говорили о победителе боя Чарльза и Макса?

— Да.

— Тебе это интересно?

— Да.

— А что насчёт Волка?

— Волк тоже хорош.

— Они сказали, что заинтересованы?

— Что-то такое говорили.

— Ого. Значит, встреча прошла хорошо?

— Да, хорошая встреча.

— Ты чувствуешь, что у вас всё в порядке?

— У меня всегда хорошие отношения с Хантером.

— Дана был там?

— Нет, мы созванивались.

— А, понятно. То есть ты с ним поговорил?

— Да.

— И как всё прошло?

— Хорошо.

— Он сказал продолжать делать то, что ты делаешь?

— Да.

— Им нравится?

— Да.

— Невероятно. Это, наверное, приятно было услышать?

— Конечно, конечно.

— Им нравятся твои видео?

— Да, сказали: «Нам нравится то, что ты делаешь». Так что, думаю, это хорошо, — сказал Царукян.

В своём последнем бою в UFC Царукян одолел Дэна Хуккера.

Джейк Пол и Арман Царукян кушают чёрную икру, сидя в сугробе