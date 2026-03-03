Скидки
Журналист Хельвани сообщил, почему Конор Макгрегор не будет драться в Белом доме

Комментарии

Авторитетный канадо-американский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани высказался о будущем Конора Макгрегора в UFC.

«На мой взгляд, есть два варианта возвращения Конора Макгрегора. Либо это реванш с Нейтом Диазом, либо бой с победителем пары Макса Холлоуэя — Чарльза Оливейры.

Майкл Чендлер по-прежнему остаётся моим главным выбором, так как UFC обещала ему этот бой, но на данный момент это выглядит маловероятно.

И визит Конора Макгрегора в Белый дом вряд ли состоится. Это та же причина, по которой ему не позволили драться во время пандемии, — билеты не продашь. Здесь слишком много факторов, которые нужно учитывать», — заявил Хельвани у себя в соцсетях.

Напомним, последний раз Конор дрался в 2021 году с Дастином Порье.

Майк Тайсон встретился с Конором Макгрегором

Комментарии
