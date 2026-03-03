Результаты первого дня чемпионата России по самбо

Официальный телеграм-канал Всероссийской федерации самбо опубликовал результаты первого соревновательного дня чемпионата России — 2026.
Женщины
50 кг
1-е место — Софья Емелюкова, ПФО (Чувашская область)
2-е место — Маргарита Барнева, ПФО (Нижегородская область)
3-е место — Юлия Молчанова, ПФО (Нижегородская область)
3-е место — Софья Солуянова, ПФО (Пензенская область)
72 кг
1-е место — Олеся Посылкина, УФО (Свердловская область)
2-е место — Анастасия Филиппович, ЦФО (Смоленская область)
3-е место — Алёна Прокопенко (Санкт-Петербург)
3-е место — Валерия Вершинина, СФО (Иркутская область)
Мужчины
58 кг
1-е место — Александр Пшеничных, УФО (Свердловская область)
2-е место — Вадим Дедов (Москва)
3-е место — Никита Петухов (Москва)
3-е место — Эдуард Мурадян, ЮФО (Краснодарский край)
88 кг
1-е место — Александр Сучков (Москва)
2-е место — Владислав Панов, СФО (Красноярский край)
3-е место — Рауль Бабаев, ЦФО (Рязанская область)
3-е место — Антон Суровцев (Москва)
64 кг
1-е место — Павел Пантелеев, СФО (Новосибирская область)
2-е место — Шейх-Мансур Хабибулаев, ДВФО (Камчатский край)
3-е место — Найдан Куулар, СФО (Новосибирская область)
3-е место — Ахмед Гамзатов, СКФО (Ставропольский край)
98 кг
1-е место — Артём Тадин, СФО (Новосибирская область)
2-е место — Магомед Гасанов, ПФО (Республика Татарстан)
3-е место — Гасан Хархачаев, ДВФО (Камчатский край)
3-е место — Гаджимурад Баширов, ЮФО (Краснодарский край)
