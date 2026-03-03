Царукян объяснил, почему намеренно не приглашает Чимаева на свои выступления

Российский боец UFC Арман Царукян объяснил, почему не приглашает Хамзата Чимаева, с которым находится в дружеских отношениях, на свои выступления.

«Он сразу же позвонил мне [после выступления на турнире RAF06] и сказал: «Брат, мне прилететь?» Я сказал: «Не прилетай. Успокойся». Он ответил: «Почему ты не пригласил меня? Когда у тебя бой, ты никогда меня не приглашаешь. Я должен быть здесь».

Нам не стоит появляться вместе на боях. Кто из нас более несдержанный? Он, конечно. Он нечасто участвует в драках? Потому что все его боятся», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

