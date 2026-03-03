Инсайдер: Роман Копылов выступит на UFC 328, есть соперник

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Копылов выступит на турнире UFC 328, который состоится 10 мая в Ньюарке (США), сообщает обозреватель Игор Сиконеллу.

Соперником Копылова станет 31-летний бразилец Марко Тулио (12-1).

Роману Копылову 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей лиге мира шесть побед и пять поражений.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 322 в ноябре, Копылов проиграл единогласным судейским решением бразильцу Грегори Родригесу.

Материалы по теме В команде Романа Копылова назвали сроки следующего боя россиянина в UFC

Путь российского бойца смешанного стиля Романа Копылова в UFC — героическая история