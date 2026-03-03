Скидки
UFC 326: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

UFC 326: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
Комментарии

8 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 326.

В главном бою бывший чемпион в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра проведёт реванш с американцем Максом Холлоуэем.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Чарльз Оливейра

В соглавном событии бразильский боец среднего веса (до 84 кг) Кайо Борральо встретится с голландцем Ренье де Риддером.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало основного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

