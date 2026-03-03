«Ниже не пойду». Александр Усик заявил о желании стать президентом Украины

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях украинец Александр Усик заявил, что хотел бы попробовать себя в политике.

«Ещё пару лет планирую боксировать. Потом хочу поработать на страну. Мэром Конотопа? Нет, ниже президента не пойду», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Андрея Беднякова.

Александру Усику 39 лет. Украинец, победитель Олимпиады – 2012, дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018-м – абсолютным чемпионом. В 2024 году стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2025-м – двукратным абсолютным чемпионом.