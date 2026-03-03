Вторая схватка Армана Царукяна и Джорджио Пулласа анонсирована на 11 марта в Бразилии

Промоушен Hype Brazil анонсировал вторую схватку по грэпплингу между россиянином Арманом Царукяном и американцем Джорджио Пулласом, которая состоится 11 марта в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Напомним, первая схватка Царукяна и Пулласа состоялась 1 марта на турнире RAF06 в США, россиянин победил со счётом 5:3, однако после окончания встречи стал зачинщиком массовой драки. По словам Царукяна, причиной стали провокации американца по ходу схватки.

Ранее в интервью Царукян раскрыл подробности разговора с руководством UFC о потенциальным бое за титул.

