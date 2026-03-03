Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра: дата и время, во сколько начало, где смотреть

8 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 326. В главном бою бывший чемпион в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра проведёт реванш с американцем Максом Холлоуэем.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало основного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Первый поединок Оливейры и Холлоуэя состоялся в августе 2015 года, и тогда бразилец уступил техническим нокаутом (травма пищевода).

