Волкановски: Холлоуэю нельзя будет отказать в бое за титул, если он побьёт Оливейру

Чемпион UFC австралиец Алекс Волкановски считает, что американец Макс Волкановски должен стать следующим претендентом на титул в лёгком весе (до 70 кг) в случае победы в реванше с бразильцем Чарльзом Оливейрой на UFC 326.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Чарльз Оливейра

«Что дальше для Макса? Он принял бой с опасным Гэтжи. Он принял бой с Дастином Порье, который много раз бился за титул. И теперь Чарльз Оливейра… Если он победит, побьёт Чарльза, то как ему можно будет отказать в бое за титул? Я убеждён, что он уже должен драться за титул. Да, у него есть поражение, но в полулёгком весе и от чемпиона.

Да, есть ещё временный чемпион, и вы можете считать его очевидным выбором, но Макс побил Гэтжи. Я считаю, что это должен быть Макс», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

