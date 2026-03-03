Скидки
Халил Раунтри оценил шансы Стрикленда в бою с Чимаевым

Халил Раунтри оценил шансы Стрикленда в бою с Чимаевым
Бывший претендент на титул UFC американец Халил Раунтри высказался о возможном чемпионском поединке в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.

«Многие говорят, что Хамзат 23 минуты лежал на дю Плесси, но он не просто лежал на нём, он лишил Дрикуса возможности сделать хоть что-то. Неважно, как люди относятся к этому бою, удержание в течение 23 минут — это доминирование. Если ты чемпион и не можешь подняться – это проявление слабости. И я считаю, что поединок со Стриклендом пройдёт приблизительно так же», – сказал Раунтри в подкасте JAXXON.

«Буду честен». Даниэль Кормье изменил мнение о Хамзате Чимаеве

Чимаев провёл спарринг с Раунтри

