Камил Гаджиев назвал фаворита в третьем бою Яна и Двалишвили

Российский промоутер Камил Гаджиев высказался о возможном третьем поединке в легчайшем весе (до 61 кг) UFC между соотечественником Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

«Во втором бою я считал Мераба фаворитом, но допускал победу Пети, так как Мераб поизносился, проведя четыре боя за год. Сейчас же я уже считаю фаворитом Петруху, потому что у Пети теперь есть и моральное преимущество. И Петя может драться ещё лучше, чем дрался с Мерабом во втором поединке. Петя даже не показал весь свой потенциал. Вопрос, насколько голодным Ян будет к этому бою», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

