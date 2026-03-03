Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Камил Гаджиев назвал фаворита в третьем бою Яна и Двалишвили

Камил Гаджиев назвал фаворита в третьем бою Яна и Двалишвили
Комментарии

Российский промоутер Камил Гаджиев высказался о возможном третьем поединке в легчайшем весе (до 61 кг) UFC между соотечественником Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

«Во втором бою я считал Мераба фаворитом, но допускал победу Пети, так как Мераб поизносился, проведя четыре боя за год. Сейчас же я уже считаю фаворитом Петруху, потому что у Пети теперь есть и моральное преимущество. И Петя может драться ещё лучше, чем дрался с Мерабом во втором поединке. Петя даже не показал весь свой потенциал. Вопрос, насколько голодным Ян будет к этому бою», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Мераб Двалишвили: жду Петра Яна, наш третий бой имеет смысл

Двалишвили предложил Петру Яну выбрать джакузи

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android